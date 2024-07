Summerjam-Festival in Köln: Die schönsten Fotos von Samstag, 6.7.2024

Fotos

Summerjam-Festival in Köln: Foto-Highlights vom Samstag, 6. Juli 2024 – so wurde gefeiert!

7. Juli 2024

Am Samstag startete das Summerjam-Festival am Fühlinger See in Köln voll durch: Die schönsten Schnappschüsse vom 6. Juli 2024 gibt es hier!