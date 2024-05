Hailey Bieber sorgte zuletzt mit ihrem „Skin Care Smoothie“ für Aufsehen. Das schöne Model genießt regelmäßig eine pürierte Mischung aus Mandelmilch, gefrorenen Erdbeeren, Kokossahne, Avocado, Ahornsirup, Datteln und Collagenpulver mit Vanillegeschmack. Ihr selbst kreiertes Beauty-Getränk wusste die Gattin von Justin Bieber auch noch gut zu vermarkten – den Hailey-Bieber-Smoothie gibt es bei Erewhon, einer Bar in Kalifornien, zu kaufen. Wer für das cremige Fruchtpüree nicht extra in die USA reisen will, kann jetzt ähnlich kreative Getränke auch in NRW genießen.

Smoothie-Hype in Köln: Das erwartet euch bei Dr. Smusy auf der Apostelnstraße

Am 27. April hat Dr. Smusy nämlich seine Pforten auf der Apostelnstraße in den Räumlichkeiten des ehemaligen Geschäfts „Geflügel Brock“ eröffnet. Und der Smoothie-Anbieter freut sich über eine große Nachfrage. Bei unserem Besuch an einem Mittwochnachmittag warten viele Kunden auf ihr Getränk. Bestellung und Zubereitung gehen zügig vonstatten. Dafür sorgt das engagierte Personal von Dr. Smusy.

Einen guten Service kann man bei den Preisen allerdings auch erwarten. Wir bestellen den sogenannten Signature-Smoothie, der stolze 9,50 Euro kostet. Dafür bekommt ihr 500 ml dieser hochwertigen Zutaten: Meeresalgen, Erdbeeren, Avocado und Feigen. Das Getränk sei laut Angaben von Dr. Smusy reich an Vitamin D3, Vitamin K2, Vitamin C und Calcium. Geschmacklich ist der Signature-Smoothie eine 10/10. Mit seinem fruchtigen, cremigen und gesunden Geschmack erfüllt er alle Erwartungen. Da sind die knappen 10 Euro, die man als Kunde dafür hingeblättert hat, schnell wieder vergessen.

Der günstigste Smoothie kostet 7,90 Euro und heißt „Bring Me Down“. Er ist blau und erinnert an einen Swimming-Pool-Cocktail. Natürlich ist die gesunde Variation von Dr. Smusy aber alkoholfrei und soll heilend gegen Alltagsstress wirken, wie das Unternehmen das Getränk auf Instagram bewirbt. Enthalten sind Kokosnuss, Datteln, Wallnüsse und Spirulina, eine natürliche blaue Lebensmittelfarbe.

Das Interieur von Dr. Smusy ist modern, schlicht und in hellen Grau-Tönen gehalten. Die kleine Wohlfühl-Oase in der Kölner Innenstadt bietet jedoch keine Sitzplätze. Es handelt sich um ein reines To-Go-Geschäft, das sich durch seine ansehnliche Optik von selbst auf Instagram und TikTok vermarktet – ähnlich wie beim Café Buur.

Dr. Smusy in Köln