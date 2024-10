Herbstkirmes in Rheine 2024: Fahrgeschäfte, Öffnungszeiten & mehr!

Sie gilt als größte Kirmes im Münsterland: Ab Mitte Oktober können Kirmesfreunde aus und um Rheine wieder vier Tage lang über die Herbstkirmes schlendern. Neben einem verkaufsoffenen Sonntag zählt auch das Familienfest als Highlight.

Wann startet die Herbstkirmes in Rheine 2024?

Am Freitag, dem 18. Oktober, geht es los. Ganze vier Tage lang könnt ihr euch dann bis einschließlich Montag, dem 21. Oktober, auf dem Rummel mit Entenangeln, Dosenwerfen und kulinarischen Spezialitäten aus der Region vergnügen.

Die Öffnungszeiten auf der Kirmes in Herne im Überblick:

Freitag (18. Oktober): 14 bis 1 Uhr

Samstag (19. Oktober): 14 bis 1 Uhr

Sonntag (20. Oktober): 11 bis 23 Uhr

Montag (21. Oktober): 14 bis 22 Uhr

Die schönste Kirmes im Münsterland findet wie gewohnt auf dem Elisabeth- und Emstorplatz sowie in der Innenstadt statt.

Welche Attraktionen gibt es auf der Herbstkirmes in Rheine 2024?

Laut Angaben der Stadt Rheine sind folgende Attraktionen in diesem Jahr vor Ort:

Elisabethplatz

Achterbahn „Wilde Maus“ – Barth

„Devil Dance“ – Welte

Autoscooter – Barber

Schleuderspaß „Take Off“ – Ruppert

Jumper „Sound Wave“ – Schwerin

Riesenschaukel „Booster Maxxx“ –Boos

Riesenschaukel „Air Power“ – Heine

Schleuderspaß „Devil Rock“ – Straube

Kirmes-Klassiker „Musikexpress“ – Krabbe

„Break Dance“ – Bonner

Emstorplatz

Laufgeschäft „Krumm und Schiefbau“ – Hartmann

Autoscooter – Heitmann

Schleuderspaß „Fast & Furious“ – Zimmermann

Riesenrad „Solar Wheel“ – Wegener

Berg- und Talbahn „Power Express“ – Welte

Kettenkarussell „Wellenflug“ – Wendler

Kinderkarussell „Flying Jumbo“ – Vermolen

Kirmes-Klassiker „Break Dance“ – Welte

Überschlagschaukel „Intoxx“ – Benning

Noch mehr Kirmes gibt es übrigens im Modehaus Böckmann zu sehen: Hier wird eine große Modellkirmesanlage aufgebaut.

„Kirmes in Rheine“ mit Familientag und verkaufsoffenen Sonntag

Auch in diesem Jahr wird es auf der Herbstkirmes in Rheine einen Familientag geben. Dieser findet gleich zum Start am Freitag, dem 18. Oktober 2024, statt. Hier warten Vergünstigungen der Fahrgeschäfte, Attraktionen und Spielbuden auf euch.

Wer das gesparte Geld gleich wieder ausgeben will, der sollte auch am Sonntag in der Stadt vorbeischauen: Von 13 bis 18 Uhr sind alle Geschäfte geöffnet!

Anfahrt zur Herbstkirmes: Wie komme ich zur Kirmes in Rheine?

Zur Kirmes in Rheine kommt ihr am besten über die öffentlichen Verkehrsmittel. Die RE15 oder RE7 fährt bis zum Bahnhof Rheine, von da sind es 15 Gehminuten. Außerdem wird es einen Shuttle-Service zwischen den Kirmesplätzen geben. Wer mit dem Auto anreist, sollte in der gesamten Stadt genügend PKW-Parkplätze finden.