Gewitterwarnung in NRW: Starker Regen zum Wochenende erwartet

Am Freitag könnte es in Nordrhein-Westfalen erneut zu Unwettern kommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hält Gewitter mit starkem oder sogar unwetterartigem Regen in der Mitte und im Süden Deutschlands für wahrscheinlich. Besonders betroffen sollen voraussichtlich Nordrhein-Westfalen und das nördliche Rheinland-Pfalz sein, berichtete der DWD am Mittwoch.

Die Schauer werden im Laufe des Freitags aus dem Süden her erwartet. Die Regenfälle sollen dann in der Nacht zum Samstag nur langsam nach Norden abziehen. Auch am Samstag sind weitere Gewitter mit Starkregen möglich, warnen die Experten.

Bereits am Dienstag hatten starke Gewitter in Nordrhein-Westfalen heftige Regenfälle verursacht. In Wuppertal wurden mehrere Straßen überflutet, Wasser drang in zahlreiche Gebäude ein und Bäume stürzten um. Bis Mittwochmorgen verzeichnete die Feuerwehr 44 wetterbedingte Einsätze.

mit dpa