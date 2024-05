Apache 207 Dortmund: So kommen Fans an Tickets der ausverkauften Tour

Rapper Apache 207, der mit Hits wie „Roller“ und „Fame“ bekannt wurde, beendete seine Open-Air-Tour quer durch Deutschland – und kündigte schon den nächsten Kracher an. 2024 geht der 26-Jährige auf große Arena-Tour und macht auch in zwei Städten NRWs Halt: Köln und Dortmund!

Wann und wo die Konzerte 2024 stattfinden, wann der Ticketvorverkauf startet und was Fans von der Tournee erwarten können, erfahrt ihr hier.

Rapper Apache 207 kündigt Arena-Tour 2024 mit Lasershow an

Die Big News veröffentlicht der Sänger persönlich am Sonntagabend (17. September) auf Instagram. Er schreibt: „Ein bisschen ausruhen, dann geht’s weiter!“ Er verriet, dass noch am selben Abend um 20 Uhr in zwölf Städten ein Laser am Himmel leuchten wird. „Das ist unser Weg, dir mitzuteilen, in welcher Stadt wir uns nächstes Jahr sehen werden. Also halte Ausschau!“, so der gebürtige Mannheimer.

Wann und wo tritt Apache 207 in Köln und Dortmund auf?

Apache 207 tritt unter anderem am 5. und 6. Mai 2024 in Dortmund in der Westfalenhalle und am 17., 18. und 19. Mai 2024 (Zusatzkonzert) in Köln in der Lanxess Arena auf.

Im Mai 2023 performte Apache 207 noch gemeinsam mit US-Sänger Post Malone in der Kölner Lanxess Arena, nur ein Jahr später wird er die Halle auf eigene Faust füllen können. Ob es 2024 erneut zu einem gemeinsamen Auftritt kommt?

Alle Apache-207-Konzerte in NRW und Deutschland ausverkauft

Der Vorverkauf für die Tour startete am Donnerstag, dem 21. September 2023, um 16 Uhr. Tickets gab es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und online, doch nur wenige Tage nach dem Verkaufsstart waren bereits alle NRW- und Deutschlandkonzerte ausverkauft.

Wenn Fans trotzdem bei einem der Apache-Konzerte dabei sein wollen, solltet ihr euch in eine der Wartelisten der gängigen Ticketplattformen eintragen. Hier könnt ihr nur noch darauf hoffen, dass bereits gekaufte Tickets im Resale landen und den Weg zu euch finden.

Das kosten Tickets für die Arena-Tour 2024 von Apache 207

Die Ticketpreise für die Arena-Tour 2024 liegen zwischen 60 und 85 Euro.

Alle Arena-Tour-Termine von Apache 207 im Überblick

Neben den Konzerten in Köln und Dortmund wird Apache 207 im Rahmen seiner Tournee auch in folgenden Städten auftreten:

Hannover, ZAG Arena: 2. und 3. Mai 2024

Dortmund, Westfalenhalle: 5. und 6. Mai 2024

Leipzig, Arena Leipzig: 8. Mai 2024

Stuttgart, Schleyerhalle: 10. und 11. Mai 2024

Wien, Stadthalle: 15. Mai 2024

Köln, Lanxess Arena: 17., 18. und 19. Mai 2024

München, Olympiahalle: 21. und 22. Mai 2024

Zürich, Hallenstadion: 24. Mai 2024

Frankfurt am Main, Festhalle: 26. und 27. Mai 2024

Berlin, Mercedes-Benz Arena: 29. und 30. Mai 2024

Hamburg, Barclaycard Arena: 2. und 3. Juni 2024

Mannheim, SAP Arena: 5. und 6. Juni

Wer ist Apache 207?

Hinter Apache 207 steckt Volkan Yaman. Der heute 26-Jährige wurde in Mannheim geboren. Aufgewachsen ist er in Ludwigshafen am Rhein, hier fing er vor seinem Durchbruch als Sänger eine Lehre als Kfz-Mechatroniker an.

Übrigens: Zwar bezeichnen die Apachen die Ureinwohner Amerikas, doch damit hat Apache nicht viel zu tun. Vielmehr verbirgt sich dahinter sein Spitzname, den ihn seine Mutter verliehen hat. Der Zusatz „207“ steht für die Bundestagswahlkreiszahl seiner Heimatstadt Ludwigshafen am Rhein.

Apache 207 ist einer der aktuell erfolgreichsten Rapper Deutschlands. Sein Debütalbum „Platte“ erreichte 2020 Platz 1 der deutschen Charts. Sein zweites Album „Tattoo“ verkaufte sich über 1 Million Mal und wurde mit Platin ausgezeichnet. Seine Single „Komet“, die er Anfang des Jahres mit Udo Lindenberg herausgebracht hatte, ist der Nummer-eins-Hit, der sich in Deutschland bisher am längsten an der Spitze hielt.

Im Juni 2023 veröffentlichte er sein drittes Album „Gartenstadt“, benannt nach dem Ludwigshafener Stadtteil, in dem er aufgewachsen ist.

