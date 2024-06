Bedienung und Selbstbedienung, Familienfreundlichkeit und mediterrane Küche: Das Nordparkcafé öffnet für Gäste ab Mittwoch, dem 3. Juli, wieder seine Pforten im Grünen. Seit Ende März wurde hier schweißtreibend renoviert, wie das Betreiber-Paar Ciro und Uta Colella in einer Pressekonferenz eine Woche vorher verraten haben. Mehrere Hunderttausend Euro wurden in die Renovierung gesteckt. Was Erstbesucher dann erwartet.

Mediterrane Crossover-Küche mit vegetarischen und veganen Speisen

Schon seit 60 Jahren gibt es das pittoreske Café im Nordpark: Die neuen Betreiber haben das Lokal aufwändig renoviert, ihm einen neuen Anstrich verpasst und neues Mobiliar im Beachbar-Look hingestellt. Die neue Speisekarte im Nordparkcafé bietet vor allem etwas für Freunde der mediterranen Küche. Für bezahlbare Preise (ca. 25-30 Euro für zwei Personen) gibt es unter anderem hausgemachtes Granola und Avocado Toast mit Lachs zum Frühstück, einen wechselnden Mittagstisch (auch vegane und vegetarische Optionen), Kaffee und Kuchen sowie Tapas, Mezze, Antipasti und Drinks am Abend.

Mittwochs bis sonntags geht es um 10 Uhr mit dem Frühstücksangebot los (am Wochenende bis 14 Uhr), um 12 Uhr mit dem Mittagstisch weiter und über Kaffee und Kuchen bis zum „Sundowner“-Angebot bis 24 Uhr.

Im Innenbereich und auf der Ostterrasse werden Gäste im Trattoria- bzw. Bistro-Stil bedient, während an der Westerrasse Selbstbedienung à la „Tavolata“ (dt.: „Tafelessen“) möglich ist. Ein separater Veranstaltungsraum bietet Platz für Feiern und Events mit bis zu 70 Personen.

Neben dem Café ist weiterhin auch der Foodtruck in Betrieb, der bereits seit letztem Jahr August für zusätzliche Kulinarik sorgt.

Öffnungszeiten und Adresse

Adresse: Kaiserswerther Straße 390 a

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag: 10 bis 24 Uhr

Am Montag und Dienstag ist das Café geschlossen.

