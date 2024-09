Kaffee, Kuchen und Snacks: Das Café Mr. Ben's im Kö-Bogen II versorgt euch seit Frühjahr 2022 mit lauter Leckereien. Foto: Mr Ben's Auch Herzhaftes, wie Suppen, gibt es hier zum Probieren. Foto: Mr Ben's Im Sommer besonders beliebt: Das "Mr Ben's Eis". Foto: Mr Ben's Ein etwas gesünderer Snack sind wohl die Chia-Pudding-Varianten. Foto: Mr Ben's Die Kaffeespezialitäten stammen aus eigener Kaffeemischung. Foto: Mr Ben's Inhaber Khalek Qassiti ist besonders stolz darauf, einen Raum für alle Altersgruppen geschaffen zu haben. Foto: Mr Ben's Die Einrichtung ist eher urban: Viele Pflanzen und Naturmaterialien. Foto: Mr Ben's Für den größeren Hunger: Eine Stulle mit Rote-Bete-Hummus, Lachs und Avocado. Foto: Mr Ben's Direkt an der Düsseldorfer Shoppingmeile: Auf einen Kaffee bei Mr. Ben’s Foto: Mr Ben's Das süße Frühstück mit Croissant, Marmeladen und Pancakes. Foto: Mr Ben's Direkt an der Düsseldorfer Shoppingmeile: Auf einen Kaffee bei Mr. Ben’s Foto: Mr Ben's Direkt an der Düsseldorfer Shoppingmeile: Auf einen Kaffee bei Mr. Ben’s Foto: Mr Ben's Direkt an der Düsseldorfer Shoppingmeile: Auf einen Kaffee bei Mr. Ben’s Foto: Mr Ben's Direkt an der Düsseldorfer Shoppingmeile: Auf einen Kaffee bei Mr. Ben’s Foto: Mr Ben's Direkt an der Düsseldorfer Shoppingmeile: Auf einen Kaffee bei Mr. Ben’s Foto: Mr Ben's Direkt an der Düsseldorfer Shoppingmeile: Auf einen Kaffee bei Mr. Ben’s Foto: Mr Ben's Direkt an der Düsseldorfer Shoppingmeile: Auf einen Kaffee bei Mr. Ben’s Foto: Mr Ben's Direkt an der Düsseldorfer Shoppingmeile: Auf einen Kaffee bei Mr. Ben’s Foto: Mr Ben's Schon gesehen? Düsseldorf-Nachrichten: Die wichtigsten Meldungen vom Mittwoch Düsseldorf: Unser Bild des Tages – diese Fotos müsst ihr sehen Veranstaltungen in Düsseldorf: Die besten Events und Freizeit-Tipps für September 2024

Wer durch die Düsseldorfer Innenstadt schlendert, dem wird das Mr. Ben’s Café sicherlich schon aufgefallen sein. Die gemütliche Einrichtung, die üppige Bepflanzung und die herzliche Atmosphäre laden zum spontanen Verweilen ein. Warum das Café mehr als nur ein Ort ist, um in Ruhe einen Kaffee zu trinken, hat uns Inhaber Khalek Quassiti bei einer Tasse erzählt.

Von Containern zum Café

Die Geschichte von Mr. Ben’s Café begann im Jahr 2018 mit zwei umgebauten Schiffscontainern an der Schadowstraße. In diesen provisorischen Räumlichkeiten entstand die Idee für ein Café, das mehr sein sollte als nur eine Gastronomie. Der Düsseldorfer Khalek Quassiti, Gründer von Mr. Ben’s, hatte eine Vision: Er wollte einen Ort schaffen, an dem sich Menschen aller Generationen treffen und wohlfühlen. Nach einigen Jahren der Planung und mehreren baulichen Herausforderungen wurde diese Vision schließlich im März 2022 Wirklichkeit.

Das Café unterhalb der „schrägen Rasenfläche“

Das neue Café befindet sich direkt unterhalb der schrägen Rasenfläche am Kö-Bogen II und bietet auf 80 Quadratmetern Platz für bis zu 90 Gäste. Das Herzstück des Cafés ist die üppige Bepflanzung. Rund 60 Pflanzen hängen von der Decke und sorgen für ein angenehmes Raumklima. Eben eine kleine, grüne Oase mitten in der Stadt.

Regionale und hausgemachte Küche

Auf der Speisekarte stehen neben (eigenen) Kaffee- und Teespezialitäten auch zahlreiche hausgemachte Gerichte wie Bowls, Wraps und belegte Brote. Besonderer Beliebtheit erfreut sich das Pfannenbrot mit Avocado und Spiegelei, ein Rezept von Quassitis Mutter: „Sie hat es mir früher oft zum Frühtstück zubereitet. Ich erinnere mich sehr gerne daran zurück“, so der Unternehmer. Dabei werden durch Beziehungen zu regionalen Bauern auch möglichst viele heimische Zutaten verwendet.

Wer keine Zeit hat, vor Ort zu genießen: Die Speisen gibt es auch in Mehrwegboxen zum Mitnehmen.

Eine Begegnungsstätte für alle Generationen

Eines der wichtigsten Ziele von Quassiti ist es, eine generationenübergreifende Begegnungsstätte zu schaffen. Ein Ort, bei dem sich Menschen aller Altersgruppen wohlfühlen. „Unsere Kunden sind sehr gemischt. Von Shoppingtouristen über Handwerker bis Bankiers, hier trifft sich jeder!“ Wenn man mal an einem gewöhnlichen Nachmittag an der Location vorbeiläuft, scheint ihm das auch gut gelungen zu sein.

Der Düsseldorfer mit marokkanischen Wurzeln hat Pläne für Mr. Ben’s. Neben weiteren Cafés in Düsseldorf wären auch Filialen in anderen Städten und sogar im Ausland denkbar. Doch eines bleibt für ihn immer wichtig: Das Unternehmen soll inhabergeführt bleiben und nicht zu einer großen Gastronomiekette werden.

Aktuell besteht das Team aus 17 Mitarbeitern, „neue Kollegen werden aber immer gesucht“, so der Gastronom.

