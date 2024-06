Auch nach der EM kommt der Burgplatz in Düsseldorf nicht zur Ruhe: Vom 1. bis zum 4. August, nur eine Woche nach dem Frankreichfest, findet hier wieder der „Weinsommer“ eine Heimat. Nach einem Jahr Pause laden euch die Winzer vor Ort zu einem kühlen Tropfen ein – und haben jede Menge köstliche Rebsäfte im Angebot.

Dabei ist es erstmal egal, ob ihr geschulter Weinliebhaber oder gewöhnlicher Genießer seid, hier ist für jeden etwas dabei. Schlendert durch die Buden der Winzer, probiert euch durch die leckeren Tropfen und entdeckt neue Lieblingsweine.

Plaudert mit den leidenschaftlichen Erzeugern und erfahrt alles über die Weinherstellung und den besonderen Jahrgang 2023 – denn dieser hatte es in sich. Trotz großer Herausforderungen – der Winter war kalt, der Sommer extrem heiß mit vielen feuchten Phasen – haben es die Winzer trotzdem geschafft, aus der Ernte top Weine zu zaubern. Freut euch also auf frische Weißweine und Rotweine mit komplexen Aromen.

Insgesamt treten am Burgplatz 16 Weinbauern an, um euch die Weine aus Anbaugebieten an der Nahe und Mosel, sowie aus der Pfalz, Rheinhessen und Württemberg stilvoll zu präsentieren. Dazu kommen passende Speisen und Snacks, darunter natürlich Käse-Spezialitäten. Musikalisch begleitet wird der Weinsommer in Düsseldorf von Pop und Bar Blues (Donnerstag, 1. August) , Modern Pop (Freitag, 2. August), Ambient Beats am Samstag (3. August) und Wine Jazz und Silent Piano am Sonntag (4. August).

Weinsommer in Düsseldorf: Öffnungszeiten und Termine 2024

Los geht’s bereits am Donnerstag, dem 1. August, ab 16 Uhr. Abends hat der Weinsommer meist bis 0 Uhr geöffnet (außer am Sonntag). Die Öffnungszeiten sind wie folgt:

Donnerstag, 1. August 2024, von 16 bis 0 Uhr

Freitag, 2. August 2024, von 14 bis 0 Uhr

Samstag, 3. August 2024, von 14 bis 0 Uhr

Sonntag, 4. August 2024, von 12 bis 20 Uhr

Weitere Infos zum Weinsommer findet ihr auf der offiziellen Homepage weinsommer.de.