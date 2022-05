Frankreichfest 2022 in Düsseldorf: Termin, Programm, Gastronomie – alle Infos

La Grande Fête Française: Das Frankreichfest feiert nach zwei Jahren Zwangspause 2022 ein Comeback in der NRW-Landeshauptstadt! Das Event findet vom 1. bis 3. Juli in der Düsseldorfer Altstadt statt. Die Besucher können sich auf stimmungsvolle Musik, kulturelle Angebote sowie auf viele originale französische Waren und Köstlichkeiten freuen. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr hier.

Wann findet das Frankreichfest 2022 in Düsseldorf statt?

Vom 1. bis 3. Juli 2022 steigt das Düsseldorfer Frankreichfest in der Altstadt, viele Stände sind auch direkt an der Rheinuferpromenade.

Wie sieht das gastronomische Angebot beim Frankreichfest in Düsseldorf aus?

Über 100 Gastronomen und Händler werden in der Altstadt vertreten sein. Viele von ihnen reisen extra aus Frankreich an. Unterstützt werden sie vor Ort in diesem Jahr erstmals von der Düsseldorfer Metro AG. Ausführliche Infos folgen demnächst.

Welche Musik-Highlights bietet das Düsseldorfer Frankreichfest?

Das musikalische Programm steht noch nicht fest, die Infos dazu folgen in Kürze.

Wie viele Besucher kommen zum Frankreichfest nach Düsseldorf?

Mehr als 100.000 Besucher waren 2019 beim Frankreichfest dabei. Ähnlich dürften die Zahlen auch für dieses Jahr ausfallen.

Wer veranstaltet das Düsseldorfer Frankreichfest?

Ausgerichtet wird das Frankreichfest von der Vereinigung Destination Düsseldorf. Dieser Zusammenschluss von 150 Unternehmen aus der Region ist seit 2001 der Veranstalter der Feierlichkeiten.

Anreise und Parken: So kommt ihr zum Düsseldorfer Frankreichfest

Parkmöglichkeiten gibt es in den Parkhäusern der Innenstadt und Altstadt, auch rund um die Königsallee stehen Parkplätze zur Verfügung. Zu empfehlen ist auch die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. So halten an der Heinrich-Heine-Allee Stadtbahnen und Busse.

Mehr Infos findet ihr auch auf www.duesseldorfer-frankreich-fest.de!

