Düsseldorf: Icespa eröffnet offiziell – alle Anwendungen gratis

Events in Düsseldorf

Düsseldorfer Icespa feiert offizielle Eröffnung – alle Anwendungen kostenlos!

28. Juni 2024

Seit April 2024 erfreut sich Düsseldorf an einer neuen, futuristischen Wellness-Anlage mitten in der City. Im Icespa könnt ihr eure Gesundheit und Fitness mittels neuer Technologien auf Vordermann bringen. Am Samstag, 29. Juni, feiert das Wellness-Center nochmal eine offizielle Eröffnung, bei der Besucher alle Anwendungen kostenlos testen können.