Schatzsuche im Opernfundus: Kostüm-Trödelmarkt in Düsseldorf

Wer auf der Suche nach einem ganz besonderem Kostüm ist oder einfach mal durch einen Theater-Fundus stöbern möchte, hat jetzt die Gelegenheit dazu. So hat die Deutsche Oper am Rhein in Düsseldorf zum Ende der Saison ihr Lager ausgemistet, um Platz für neue Kostüme zu machen. Die aussortierten Verkleidungen können nun am Dienstag, den 25. Juni, von 16 bis 20 Uhr auf dem Kostümmarkt im Foyer des Opernhauses bei einem Kostümflohmarkt gekauft werden.

Kostüm-Flohmarkt in Düsseldorfer Oper: Das erwartet euch

Auf Interessierte warten Kleidungsstücke und Kopfbedeckungen aus aus verschiedenen Opern- und Ballettaufführungen der vergangenen Jahre, dazu zählen unter anderem „Die Zauberflöte“ oder „Kiss me Kate“. Die Preise für Pluderhose, Mantel, Umhang, Kleid, Federhut und Co. fangen bei 5 Euro an.

Umkleiden und Spiegel werden vorhanden sein. Dabei gilt: First come, first serve! Da die Deutsche Oper am Rhein davon ausgeht, dass der Kostümverkauf gut angenommen wird, müsst ihr euch auf eventuelle Wartezeiten beim Einlass einstellen. Damit es sich nicht zu sehr knubbelt, wird der Seiteneingang in der Ludwig-Zimmermann-Straße zum Eintritt genutzt. Der Haupteingang des Schauspielhauses dient an diesem Tag hingegen als Ausgang.

Bezahlt werden kann mit Karte oder Bargeld. Eine Rückgabe bereits gekaufter Kostüme ist nicht möglich. Der Eintritt zum besonderen Trödelmarkt ist kostenlos.