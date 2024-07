Zu Ehren von Taylor Swift: Gelsenkirchen zeigt neues Ortsschild

Taylor Swift tourt mit ihren „Eras“ durch die ganze Welt, macht Halt in den coolsten Metropolen – darunter Paris, Stockholm, London und Co. Jetzt kommt der US-Superstar auch in eine NRW-Stadt, die allerdings absolut gar kein Touristenmagnet ist: Drei Konzerte Swifts finden in Gelsenkirchen statt. Zu Ehren der berühmten Sängern hat die Stadt nun ein Ortsschild mit dem Titel „Swiftkirchen“ aufgehängt. Auf dem typisch gelben Schild prangt zudem das Konterfei von Taylor Swift.

Schülerin gab Anstoß für Umbenennung in Swiftkirchen

Enthüllt wurde das Schild von Aleshanee Westhoff aus Emmerich, einer begeisterten Swift-Anhängerin. Die Schülerin hatte vor einigen Wochen eine Petition gestartet, um den neuen Namen vorzuschlagen. Oberbürgermeisterin Karin Welge bedankte sich in einem Brief und lobte die Idee, Gelsenkirchen vorübergehend in „Swiftkirchen“ umzubenennen.

Zusätzliche Ortsschilder werden an zentralen Orten in Gelsenkirchen aufgestellt, wie Stadtsprecher Markus Schwardtmann mitteilte. Die Stadt hat außerdem viele Überraschungen für die Fans vorbereitet, darunter eine „Taylor-Swift-Straßenbahn“ der Bogestra. Auf dem Walk of Fame im Stadtteil Buer wird Taylor Swift neben bekannten Persönlichkeiten wie Schalke-Legende Rudi Assauer und Schriftstellerin Ilse Kibgis einen eigenen Stern erhalten. Zusätzlich wird es eine Open-Air-Party namens „Taylor Town“ mit Karaoke in der Innenstadt geben.

Stadt Gelsenkirchen plant Überraschungen für Swifties

Weitere Überraschungen sollen zunächst geheim bleiben. „Es wird viele kleine und große Überraschungen geben, damit die Swifties in Gelsenkirchen viel zu entdecken haben“, sagte Schwardtmann.

Die Konzerte von Taylor Swift in Gelsenkirchen sind der Auftakt für den Deutschlandteil ihrer „Eras Tour“. Die ausverkauften Shows finden in der Veltins-Arena auf Schalke statt, wo pro Abend bis zu 70.000 Fans erwartet werden. Nach Gelsenkirchen folgen weitere Konzerte in Hamburg und München.

