Für viele Fans („Swifties“) wird es wohl der schönste Tag ihres Lebens werden, wenn sie Taylor Swift im Juli 2024 bei hoffentlich strahlendem Sonnenschein in der Veltins-Arena live erleben können. Wer sich die Zeit bis zu einem der drei Konzerte in Gelsenkirchen noch anders vertreiben will als mit dem Auswendiglernen der 31 neuen Songs vom Album „The Tortured Poets Department“ (erschien am 19. April), kann sich mit dem Newsletter der Rheinischen Post up to date halten.

Hier teilen Swifties und Experten ihre neuesten Erkenntnisse und Beobachtungen rund um das Phänomen Taylor Swift. Jeden Montag um 18 Uhr erscheinen neue Beiträge, die ihr als echte Swifties nicht verpassen solltet.

Taylor Swift in Gelsenkirchen: Wann sind die Konzerte in der Veltins-Arena?

17. Juli 2024

18. Juli 2024

19. Juli 2024

