Wechselhaftes Wetter in NRW zum Wochenstart: Regen auch in Düsseldorf

Nach einem überwiegend heiteren Wochenende soll das Wetter in Nordrhein-Westfalen wieder wechselhafter werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert zum Wochenstart am Montag schnell zunehmende Bewölkung aus Nordosten und schauerartigen Regen. Die Temperaturen liegen am Tag laut der Vorhersage zwischen 14 und 17 Grand. Zum Abend dreht der Wind auf West. Bei möglichen Gewittern kann es in Böen auch stürmisch werden.

In Düsseldorf solltet bis zum Montag-Nachmittag besser einen Regenschirm einpacken: Bei Temperaturen von 10 bis 14 Grad kann es auch feucht werden. Am Abend überwiegt in der Landeshauptstadt dann dichte Bewölkung, immerhin bleibt es aber trocken. Die Temperaturen am Abend sollen bei zwischen 11 und 14 Grad liegen. In der Nacht verdecken dann einzelne Wolken den Himmel bei Tiefstwerten von 8 Grad. Dabei wird es auch windig: Es ist mit Böen zwischen 20 und 39 km/h zu rechnen.

Auch am Dienstag und Mittwoch soll es in ganz NRW wechselhaft mit einzelnen Schauern weitergehen. Die Temperaturen erreichen am Tag zwischen 12 und 18 Grad. In den überwiegend niederschlagsfreien Nächten können die Werte auf 5 Grad, im Bergland auch auf 2 Grad fallen, wie es weiter hieß.

mit Material der dpa