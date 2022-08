Warum beim neuen Altstadt-McDonald’s in Düsseldorf noch keine Außengastro möglich ist

Die fast schon legendäre McDonald’s-Filiale am Bolker Stern in der Düsseldorfer Altstadt ist Geschichte. Der neue Standort liegt gerade einmal etwas mehr als 100 Meter weiter, das Schnellrestaurant hat seine Türen auf der Bolkerstraße gegenüber der Brauerei „Zum Schlüssel“ und neben dem Schumacher am 19. Juli wiedereröffnet. Doch bis heute ist der Umzug nicht vollständig vollzogen: Die Außengastronomie ist noch nicht gestartet.

Das Problem: Lieferengpässe. Die neuen Möbel sind noch nicht in Düsseldorf angekommen. Franchisenehmer Thomas Fischer rechnet „fast täglich“ mit der Lieferung aus China, wie er der „Rheinischen Post“ kürzlich verriet. „Und das wäre auch wirklich gut, viele Gäste warten schon darauf.“ Acht Tische mit jeweils vier Sitzplätzen soll es auf der Terrasse am neuen McDonald’s-Standort zunächst geben – insgesamt also Platz für 32 Personen.

Die neue Filiale ist deutlich größer als die alte: 550 Quadratmeter stehen nun zur Verfügung. Und mit mehr Platz gehen natürlich auch mehr Mitarbeiter einher. Die 35 alteingesessenen wurden übernommen, rund 50 neue Angestellte sind hinzugekommen.