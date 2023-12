Warnstreik in Düsseldorfer Bildungseinrichtungen angekündigt

Für Dienstag, den 5. Dezember, hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) den nächsten Warnstreik in Düsseldorf angekündigt. Dazu aufgerufen sind laut GEW „alle Tarif beschäftigten Mitglieder an Schulen und Hochschulen“.

Um 11 Uhr soll es vor dem DGB-Haus an der Friedrich-Ebert-Straße 24-28 losgehen. Gemeinsam soll dann um 12 Uhr zum Landtag gezogen worden. Dort ist vor dem Parlament für 13 Uhr eine Kundgebung geplant.

GEW fordert deutlich mehr Lohn für ihre Beschäftigten

Grund für den erneuten Streik ist die Verhandlungsrunde am Donnerstag, den 7. Dezember. Die GEW möchte den Druck erhöhen, um ihre Lohnerhöhungen in Höhe von 10,5 Prozent auf zwölf Monate für die Beschäftigten durchzusetzen. Sollten die 10,5 Prozent mehr Lohn abgelehnt werden, will man mindestens 500 Euro mehr pro Monat für die Beschäftigten rausschlagen.

>> Propalästinensische Demos in NRW – juristischer Streit im Vorfeld <<

Auch Studenten, die im Bereich beschäftigt sind, sollen spürbare Verbesserungen im Arbeitsverhältnis erhalten. So soll in Zukunft ein Tarifvertrag für studentisch Beschäftigte gelten. Auch sollen Auszubildende und Studenten unbefristet übernommen werden.

Aus Sicht der GEW muss sich etwas ändern. „Seit Jahren müssen die Beschäftigten im Landesdienst Reallohnverluste hinnehmen. Neue Beschäftigte sind kaum zu gewinnen.“ Weil das Berufsfeld zunehmen unattraktiver werde, sind neue Leute im Bereich Erziehung und Wissenschaft kaum zu finden.