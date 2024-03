„Hey, we are going to Ibiza…“ Mit ihrem unverwechselbaren Sound versetzten die Vengaboys die Gäste im Stahlwerk am Samstagabend gleich zurück in die 90er – passend zum Partymotto „90s unlimited Party“. Kein anderer Liveact hätte besser zu diesem Event gepasst als die Vengaboys. Und unsere Fotos bestätigen es: Die Stimmung war einfach nur Bombe! In der Galerie oben seht ihr die besten Bilder der Nacht.

