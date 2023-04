Umsonst und draußen: „Sport im Park“ in Düsseldorf startet in neue Saison

Sport ist gesund und wichtig für den Körper. Doch leider sind viele Sportangebote in Düsseldorf kostenpflichtig oder finden in stickigen Innenräumen statt. Wer lieber Lust hat, sich zusammen mit anderen Gleichgesinnten an der frischen Luft zu betätigen ohne dafür etwas zahlen zu müssen, kann sich jetzt freuen: Die Trainigsreihe „Sport im Park“ geht ab dem 1. Mai in die Sommer-Saison. Angeboten werden dann neue Sportangebote an verschiedenen Locations der Stadt.

Wer sich selbst ein Bild von „Sport im Park“ machen möchte, der kann am Samstag (29. April) an der Eröffnungsveranstaltung auf der Ballonwiese im Volksgarten teilnehmen und von 15 bis 19 Uhr in die Kursen für Zumba, Funktionales Training, Qi Gong, Intensives Training und Yoga-Fitness kostenlos hineinschnuppern. Eine Anmeldung ist dafür nicht notwendig. Für kleine Snacks ist ebenfalls gesorgt, lediglich Wasser oder andere Getränke müssen von euch mitgebracht werden.

Was ist „Sport im Park“ in Düsseldorf?

Bei „Sport im Park“ handelt es sich um ein kostenloses und unverbindliches Sportprogramm für Menschen jeglichen Alters. Dabei werden verschiedene Sportkurse an unterschiedlichen Standorten in ganz Düsseldorf angeboten. Es spielt keine Rolle, ob ihr Sportkanonen seid oder bisher nicht viel mit körperlicher Bewegung am Hut hattet. Bei den Angeboten ist jeder willkommen. Zudem könnt ihr jederzeit zu einem der Kurse einsteigen.

Erscheinen müsst ihr lediglich in Sportkleidung oder bequemer Freizeitkleidung sowie Handtuch und Getränk. Vor Ort gibt es meist leider keine Umziehmöglichkeiten. Je nach Sportkurs müsst ihr eine Iso- oder Sportmatte im Gepäck haben. Toiletten und Duschen stehen euch in den Parks in der Regel ebenfalls nicht zur Verfügung.

Welche Sportangebote gibt es bei „Sport im Park“ in Düsseldorf?

Folgende Sportarten werden auch in der Sommer-Saison 2023 bei Sport im Park angeboten:

Faszientraining

Funktionales Training

Intensives Training

Qi Gong

Yoga-Fitness

Zumba

Wo findet „Sport im Park“ in Düsseldorf statt?

An folgenden Orten, Parks und Grünflächen finden die Fitness-Angebote statt:

Tannenhof

San-Remo-Straße

Berty-Albrecht-Park

Ernst-Lemmer-Straße

Hofgarten (NRW-Forum)

Rheinpark Golzheim

Eilbroichpark

Dreherpark

Hanielpark

Schlosspark Benrath

Zoopark

Ulenberg Park

Rheinpark Bilk

Volksgarten (Ballonwiese)

Einbrunger Weg

Ostpark

Bewegungspark Garath

Edith-Stein-Weg

Nachbarschaftsgarten Wersten

Sternwartpark

Unterbacher See

Rheinpark Heerdt

Schlosspark Eller

Stadtwerkepark

Eine Wochenübersicht über die angebotenen Sportkurse samt Standort findet ihr hier.

Bis wann geht „Sport im Park“ in Düsseldorf?

Die aktuelle Sommer-Saison von „Sport im Park“ findet ab dem 1. Mai statt und geht bis zum 1. Oktober. Dann wird es einen neuen Kursplan mit neuen Zeiten und Veranstaltungsorten geben.