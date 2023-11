Vor der Heim-EM 2024: Philipp Lahm und Maskottchen Albärt besuchen Düsseldorfer Stadtteilklub

Um die Vorfreude auf die Fußball-EM 2024 in Deutschland weiter zu steigern, stattete Düsseldorfs Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller am Montag (6. November) gemeinsam mit Turnierdirektor und Weltmeister Philipp Lahm, EM-Botschafterin Célia Šašić, Peter Frymuth, Vorsitzender des Fußballverbandes Niederrhein, sowie Stadtdirektor Burkhard Hintzsche dem Stadtteilklub SV Wersten 04 einen Besuch ab. Dabei feierte auch Maskottchen Albärt seinen ersten Auftritt in NRWs Landeshauptstadt.

Fußball-EM 2024 soll nachhaltigen Effekt für Amateursport in Düsseldorf haben

Rund 150 begeisterte Nachwuchskicker freuten sich über den „hohen Besuch“ und löcherten die Gäste in einer kleinen Talkrunde mit vielen Fragen zur Fußball-EM 2024. Im Anschluss durften sich die jungen Talente auch über ein Elfmeterschießen mit Lahm und dem Oberbürgermeister freuen.

>>Tickets für die Fußball-EM 2024: Nächste Bewerbungsphase startet bald<<

„Die Uefa Euro 2024 ist ein Heimspiel für ganz Düsseldorf – dafür setzen sich alle Beteiligten in unserer Stadt tagtäglich ein“, betonte Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller. „Eine wichtige Prämisse ist dabei ein nachhaltiger Effekt auch für den Breiten- und Amateursport. Aus diesem Grund gibt es eine Kooperation mit dem Fußballverband Niederrhein, um die Uefa Euro 2024 auch in die Vereine zu bringen. In diesem Rahmen werden fünf Anlagen im Stadtgebiet modernisiert.“

In Wersten wolle die Stadt Düsseldorf einen in die Jahre gekommenen Tennenplatz in einen weiteren Kunstrasenplatz umbauen, damit die 31 Nachwuchsmannschaften des Klubs auch in Zukunft genügend Flächen für altersgerechtes Nachwuchstraining haben werden, so Keller.

Phillip Lahm sieht Vermittlung positiver Werte bei Stadtteilklubs

Auch Turnierdirektor Philipp Lahm sieht in der Förderung des Amateursports einen positiven Effekt: „Wir leben in Zeiten vieler Krisen. Gerade deswegen soll die Uefa Euro 2024 für uns alle ein sportliches und gesellschaftliches Highlight werden. Wenn wir gemeinsam feiern, stärkt uns das. Hierfür kann jeder von uns einen Teil beitragen und sich im Sinne der Gemeinschaft einbringen. Die vielen ehrenamtlichen Trainer, Organisatoren und Unterstützer in den Vereinen gehen hier vorbildlich voran.“

>>Fußball-EM 2024 in Deutschland: Fans kommen mit ÖPNV-Kombi-Tickets umsonst zu den Stadien<<

Ihre Arbeit sei enorm wichtig für den Sport und für die Gesellschaft, so der Ex-Profispieler: „Sie bilden im Jugend- und Amateur-Fußball Spieler aus und vermitteln ihnen dabei wichtige Werte wie Zusammenhalt, Respekt und Fairplay. Deshalb ist es uns ein Ehre, den SV Wersten 04 stellvertretend für die vielen Amateur-Vereine in Düsseldorf zu besuchen und wir freuen uns, dass die Landeshauptstadt im Zuge der Uefa Euro 2024 diese Vereine fördert!“

Vereine sollen künftig mehr unterstützt werden

Um die Wertschätzung an die Düsseldorfer Fußball-Vereine auszudrücken, hat sich die Stadt Düsseldorf mit 20.000 Euro an der Finanzierung eines speziellen Klub-Beraters seitens des Fußball-Verbandes Niederrhein zur Europameisterschaft beteiligt, welcher Belange der Vereine rund um das Turnier koordiniert.

„Die Fußballfamilie am Niederrhein freut sich auf die Uefa Euro 2024“, sagt Peter Frymuth, Vorsitzender des Fußballverbandes Niederrhein. „Gerade die Fußballbasis wird nach meiner Überzeugung von dieser Europameisterschaft profitieren. Daher ist es ganz wesentlich, dass im Zusammenspiel Uefa Euro 2024, Landeshauptstadt Düsseldorf und Fußballverband Niederrhein die Vereine inhaltlich, aber auch strukturell unterstützt und beraten werden. Dabei ist die Club-Beratung ein wichtiger Baustein.“ Ein erstes wichtiges gemeinsames Ziel hinsichtlich der Steigerung der Kapazitäten auf mehreren Sportanlagen sei bereits auf den Weg gebracht worden.

>>Von Köln bis Dortmund: Bahn-Sonderlinie soll zur Fußball-EM alle Spielorte verbinden<<

So werde die Steigerung der Kapazitäten unter anderem durch Modernisierungen bestehender Anlagen erreicht: Bereits am 25. Oktober wurde in der Sitzung des Sportausschusses ein Katalog von geplanten Baumaßnahmen auf Sportanlagen vorgestellt, welcher fünf Sportflächen aufzeigt, die einen Modernisierungs- bzw. Qualifizierungsbedarf aufweisen. Demnach sollen die Sportanlagen Dechenweg, Völklinger Straße, Neusser Weg, Windscheidtstraße und Karl-Hohmann-Straße in den kommenden Jahren schrittweise modernisiert werden. Im städtischen Haushaltsplanentwurf für 2024/2025 sind dafür insgesamt 500.000 Euro an Planungskosten enthalten. Die Planungen sollen 2024 und 2025 durchgeführt werden, die bauliche Umsetzung ist ab 2025 geplant.

Die Fußball-Europameisterschaft der Männer findet vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 in Deutschland statt. Fünf Partien, darunter auch ein Viertelfinale, werden in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena ausgetragen.