Phillip Lahm und EM-2024-Maskottchen Albärt zu Besuch bei Düsseldorfer Stadtteilklub: Die besten Fotos

Diese Nachricht dürfte viele Fußball-Fans in Düsseldorf zum Jubeln gebracht haben: Im Rahmen der anstehenden Europameisterschaft 2024 finden einige Partien auch in der NRW-Landeshauptstadt statt! Liebhaber des Ballsports dürfen sich auf fünf Spiele in der Merkur Spiel-Arena freuen.

>>Tickets für die Fußball-EM 2024: Nächste Bewerbungsphase startet bald<<

Um die Vorfreude auf das Veranstaltungs-Highlight weiter zu steigern, stattete Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller am Montag (6. November) gemeinsam mit Turnierdirektor und Weltmeister Philipp Lahm, Uefa-Euro-2024-Botschafterin Célia Šašić, Peter Frymuth, dem Vorsitzenden des Fußballverbandes Niederrhein, sowie Stadtdirektor Burkhard Hintzsche dem Düsseldorfer Stadtteilklub SV Wersten 04 einen Besuch ab. Dabei feierte auch Maskottchen Albärt seinen ersten Auftritt in Düsseldorf.

Die schönsten Momente des „hohen Besuches“ haben wir für euch in der Bildergalerie festgehalten. Weitere Infos zum Besuch der EM-Vertreter in Düsseldorf gibt es hier.