Ende Mai 2024, zweieinhalb Jahre nach der Eröffnung, kann die neue Zentralbibliothek im KAP1 am Konrad Adenauer Platz 1 über drei Millionen Besucher zählen. Besonders häufig wird die neue Zentralbibliothek, die 2023 schon mit einem Preis ausgezeichnet wurde, von jungen Lernenden besucht. Sie nutzen die vielen Arbeitsplätze und Lernboxen, um alleine oder in Gruppen für Schule und Studium zu lernen. Auch Familien mit Kindern besuchen die Zentralbibliothek sehr oft. Sie kommen gerade an den Wochenenden und erobern die Kinderbibliothek.

Viele Düsseldorfer und auch Neugierige von überall finden in der neuen Zentralbibliothek „ihren“ Ort zum Stöbern, Zeitunglesen, Lernen, Unterhalten, Innehalten und Kaffee trinken. 2023 erhielt die Zentralbibliothek die Auszeichnung „Bibliothek des Jahres 2023“ von der Deutschen Telekomstiftung und dem Deutschen Bibliotheksverband (dbv).

Die Zentralbibliothek im KAP1 auf einen Blick:

600 Arbeitsplätze

60 PC Arbeitsplätze

Freies WLAN

13 Gruppenarbeitsräume

15 Veranstaltungsorte

Bibliothekscafé Xafé

8.000 Quadratmeter Publikumsfläche

Viel Platz für Begegnung und Kultur

Transparenz

74 Öffnungsstunden

7 Tage/Woche geöffnet

2.000 Steckdosen

Bibliothek des Jahres 2023

3.000.000 Besucherinnen und Besucher in zweieinhalb Jahren

Weitere Infos: Online-Katalog der Stadtbüchereien Düsseldorf / duesseldorf.de / Facebook / TikTok / Instagram