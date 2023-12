Ist Harry Potter „ein Verbrecher“? Düsseldorfer Strafrechtlerin zieht spannenden Vergleich

In den Harry-Potter-Büchern von J. K. Rowling wird ein magisches Universum mit eigenen Gesetzen und Vorschriften beschrieben. Prof. Dr. Anne Schneider, Strafrechtsprofessorin an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, wird in ihrem Vortrag zum Thema „Ist Harry Potter ein Verbrecher?“ die Aspekte aus den Büchern aufgreifen und sie unter Bezug auf das deutsche Recht mit dem Publikum diskutieren, wie aus einer Mitteilung der Stadt hervorgeht.

So gibt es in der magischen Welt Harry Potters beispielsweise ein Ministerium für Magie, das für die Einhaltung der Gesetze zuständig ist. Auch die Straftaten und Strafmaße sind in vielen Fällen vergleichbar. Es finden sich also insgesamt viele Parallelen zu unserer Welt, der sogenannten Muggel-Welt.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Vortrag findet am Donnerstag, 14. Dezember, 18.30 Uhr, in der Zentralbibliothek, Konrad-Adenauer-Platz 1, statt.

>> Deutschlands beste Bibliothek steht in Düsseldorf: Darum lohnt sich ein Besuch im KAP1 <<

Harry-Potter-Ausstellung in Köln gestartet

Derzeit schwebt nicht nur in der Zentralbibliothek Düsseldorf, sondern auch über Köln ein gewisser Potter-Zauber: Für alle, die noch nicht genug haben: Das erwartet euch in der Harry-Potter-Ausstellung in Köln.