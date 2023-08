TV-Koch Frank Rosin zaubert ab sofort feinste Kantinenküche in Düsseldorf

Von wegen Bratwurst, Kartoffelsalat und Eintopf: Im Düsseldorfer Bürokomplex Largo, unweit des Medienhafens, bietet die Kantine des Bistro Essart nun Speisen, die garantiert kein Mittagstief bereiten. „Frische Zutaten aus der Region, frische Zubereitung und immer wieder frische Ideen, die überraschen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

An sechs verschiedenen Countern wird direkt vor den Gästen gekocht. Dabei stehen die Türen für Jedermann offen. Ein Highlight: Der vegetarische und vegane Counter von Green Rosin, mit Gerichten und Rezepten des bekannten Starkochs Frank Rosin.

Frank Rosin bietet vegane Küche im Bistro Essart im Düsseldorfer Medienhafen

„Wir freuen uns, dass wir mit unserem Bistro Essart nun auch in der ‚Culture Kitchen‘ im Largo im Düsseldorfer Medienhafen vertreten sind. Für unsere veganen und vegetarischen Gerichte konnten wir Green Rosin gewinnen. Mit der von Frank Rosin gegründeten Firma erarbeiten wir leckere Gerichte die unsere Gäste dazu inspirieren, den Mittag bei uns auch mal fleischlos zu verbringen“, so Christian Rutz, Geschäftsführer von Essart.

„Unter dem Motto ‚fleischlos und lecker‘ steht Genuss bei uns an erster Stelle. Ohne Fleischersatzprodukte und ohne Konservierungsstoffe oder künstliche Zusatzstoffe ist es unser Ziel, den Gast zu verwöhnen,“ so Frank Rosin.

Asiatische, Italienisch, Amerikanisch und Deutsche Küche im Bistro Essart

Gäste erwartet ein Teppanyaki-Grill, ein Pastacounter, an dem frische Nudeln vor den Augen des Gastes produziert und verarbeitet werden, eine Pizzastation, ein Counter mit Speisen der deutschen Küche sowie ein amerikanischer Candybar-Foodtruck. Die zweistöckige Kantine bietet Besuchern auch auf der Außenterrasse Platz.

In der Kaffeebar „Barista Bar“ werden den Gästen Snacks, Gebäck, frische Waffeln und Frühstück serviert. Der Kaffee stammt aus der Düsseldorfer Rösterei „Die Kaffee“.

In den Räumlichkeiten im Largo und auch im Alto-Gebäude nebenan können private Feierlichkeiten mit bis zu 300 Personen realisiert werden.

Wie teuer sind die Speisen im Bistro Essart?

Die angebotenen Gerichte gibt es schon für unter 9 Euro. Die teuersten Gerichte schlagen mit 11,50 Euro zu Buche.

Das sind die Öffnungszeiten des Bistro Essart

Frühstück: 8 bis 16 Uhr

Mittagstisch: 11 bis 14 Uhr

Barista Bar: 8 bis 16 Uhr

Adresse: Kesselstraße 5-7, 40221 Düsseldorf

Das Unternehmen Green Rosin arbeitet europaweit mit vielen Gastronomen zusammen. An zehn Standorten arbeitet der TV-Koch, gemeinsam mit Essart, in Düsseldorf zusammen, so beispielsweise auch im Skyoffice am Seestern.

Das Unternehmen Green Rosin arbeitet europaweit mit vielen Gastronomen zusammen. An zehn Standorten arbeitet der TV-Koch, gemeinsam mit Essart, in Düsseldorf zusammen, so beispielsweise auch im Skyoffice am Seestern.