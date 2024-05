Trickdiebstahl in Ratingen: Polizei sucht mit Phantombild

Ein 42-jähriger Mann in Ratingen wurde Opfer eines dreisten Trickdiebstahls. Dies berichtete die Kreispolizeibehörde Mettmann, die nun mit einem Phantombild nach der Tatverdächtigen sucht. Der Vorfall ereignete sich am 16. Februar 2024, nachdem der Geschädigte eine größere Bargeldsumme von einer Bankfiliale an der Düsseldorfer Straße abgehoben hatte.

Der Mann hatte das Geld in seiner Laptoptasche verstaut und war auf dem Weg zu seinem weißen Porsche Cayenne, als eine Frau ihn auf einen angeblichen Schaden an seinem Hinterreifen aufmerksam machte. Nachdem er ausgestiegen war, um den Schaden zu begutachten, nutzte die Täterin offenbar die Gelegenheit, um die Laptoptasche mit dem Bargeld zu entwenden.

Trotz umgehender Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnte die Tatverdächtige bisher nicht identifiziert werden. Die Polizei hat nun ein Phantombild veröffentlicht, welches auf den Aussagen eines aufmerksamen Zeugen basiert, und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei appelliert an mögliche Zeugen, sich mit sachdienlichen Informationen zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02102 / 9981 6210 erbeten.

