„Technischer Defekt“: Flug nach Fuerteventura muss nach zwei Stunden nach Düsseldorf umkehren

Es ist ein gern genommener Kniff vieler Eltern beim Urlaubsstart, bei Nicht-Benehmen der Kinder damit zu drohen, dass der Pilot das Flugzeug umkehrt, wenn nicht in kürzester Zeit Ruhe herrscht. Bei einem Flug von Düsseldorf nach Fuerteventura am Samstagmorgen, den 3. Juni, wäre der Blick vieler Erziehungsberechtigter daher sicher Gold wert gewesen, als eine Boeing vom Typ 757-300 zwei Stunden nach dem Start tatsächlich wieder umkehren musste.

Der Grund war allerdings keine Horde wildgewordener Heranwachsender, sondern ein technischer Defekt. Wie der „Focus“ berichtet, soll ein „Defekt der Ölfilteranzeige“ dafür gesorgt haben, dass der Flieger der Fluggesellschaft Condor nach zwei Stunden wieder umkehren musste. Zu jenem Zeitpunkt befand sich das Flugzeug bereits über der Grenze zwischen Spanien und Portugal.

Also ging die Reise für die Fluggäste wieder zurück nach Düsseldorf. Nach weiteren zwei Stunden landete der Flieger unbeschadet in der Landeshauptstadt, die Gäste wurden in Hotels untergebracht. Laut Condor war die Rückkehr eine reine Vorsichtsmaßnahme, Sicherheit habe stets höchste Priorität. Mit einem Ersatzflieger konnten die Urlauber schließlich einen Tag später als geplant dann doch auf die Kanarische Insel.