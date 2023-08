Düsseldorf

Strandpiraten auf der MS Rheingalaxie am Sonntag, 27. August – die besten Fotos

28. August 2023

"What will we do with a drunken Sailor?" – die Antwort darauf gab das DJ-Kollektiv Strandpiraten am Sonntag an Bord der MS RheinGalaxie. Wir zeigen die Fotos vom genialen Party-Törn auf dem Rhein.