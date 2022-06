Stadtstrand in Düsseldorf: Offenbar ist eine Entscheidung über die Zukunft gefallen

2019 ist der Stadtstrand in Düsseldorf an den Start gegangen. Mittlerweile seit drei Jahren zählen die Gastronomie-Stellen am Rheinufer zum Stadtbild der NRW-Landeshauptstadt. Wie geht es aber weiter? Der Vertrag läuft noch bis 2024. Es gibt viele Fürsprecher, aber auch Kritiker. Die Stadt scheint nun aber eine Entscheidung gefällt zu haben.

Als die Idee des Stadtstrandes in Düsseldorf 2019 erstmals umgesetzt wurde, konnte keiner ahnen, dass die kommenden beiden Jahre ganz im Zeichen einer Pandemie stehen würden. Weil Indoor-Gastronomie aus Infektionsschutzgründen stark eingeschränkt war, wurde vieles nach draußen verlagert. Da hat sich die Stärke der Liegestuhl-Gastronomie im Freien gezeigt.

Wie die „Rheinische Post“ berichtet, gibt es positive Signale aus der Politik, dass es auch über 2024 hinaus weitergeht für die drei Spots in Düsseldorf. „Von Seiten der Stadt besteht eine positive Tendenz zur Fortführung“, erklärt ein Sprecher der Stadt, spricht aber auch von „inhaltlichen und optischen Optimierungen“.

Stadtstrand Düsseldorf: Aktueller Vertrag läuft noch bis 2024

Wie umfangreich diese Anpassungen sein werden, darüber ist noch nichts bekannt. Bis 2024, so lange läuft der aktuelle Vertrag noch, wird das nunmehr seit drei Jahren praktizierte Konzept noch durchgeführt. Dann könnte es Neuerungen an den Standorten an der Rheinkniebrücke, der Oberkasseler Brücke und der Theodor-Heuss-Brücke geben.

Gerade in Pandemie-Zeiten wurden die Vorteile der Außengastronomie deutlich. In den Sommermonaten sind die Anlagen sehr beliebt, viele Düsseldorfer sehnen sich an den sonnigen Tagen nach etwas Entspannung, Frischluft und vielleicht dem ein oder anderen kühlen Getränk in idealer Lage. Aber nicht jeder Besucher hat sich ideal verhalten – das wissen auch die meisten Düsseldorfer, die sich häufiger in der Nähe der Stadtstrände aufhalten.

FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sprach einst von der „Verballermannisierung der Rheinpromenade“. Anwohner klagten nicht selten darüber, dass es in direkter Nähe der Stadtstrände ziemlich laut wurde. Auch von Wildpinklern war immer wieder die Rede. Nicht auszuschließen, dass auch darauf ein Auge geworfen wird, wenn über das Konzept der zweiten „Stadtstrand-Phase“ über 2024 hinaus gesprochen wird. Für viele Düsseldorfer dürfte das aber erst einmal eine gute Nachricht sein. Die Stadtstrände werden wahrscheinlich Teil des Düsseldorfer Stadtbildes der Zukunft sein.

