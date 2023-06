Stadtradeln Düsseldorf 2023: Fast 10.000 Radler legen mehr als zwei Millionen Kilometer zurück

Bereits zum zehnten Mal nahmen Düsseldorferinnen und Düsseldorfer vom 12. Mai bis zum 1. Juni an der Kampagne Stadtradeln, dem größten kommunalen Netzwerk für Klimaschutz, teil. 9943 Radler (Vorjahr: 8640) verteilten sich auf 410 Teams (Vorjahr: 402) und legten in den drei Wochen 2.036.373 Kilometer (Vorjahr 1.523.219 Kilometer) zurück, wie die Stadtradeln-Koordination Düsseldorf am Dienstag (20. Juni) mitteilte.

Mit den Ergebnissen der Aktion zeigte sich Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller sehr zufrieden. „Dies ist Ausdruck einer durch und durch gelungenen Kampagne, die den Wettbewerbsgedanken mit der Radförderung und dem Spaß am Fahrradfahren vereint. Wir haben das Ziel von 10.000 Aktiven im zehnten Jahr Stadtradeln fast erreicht und sind über die Zwei-Millionen-Kilometer-Marke gesprungen. Eine tolle Leistung, für die ich mich bei allen, die die Aktion aktiv unterstützt haben, bedanke und mir wünsche, dass sie auch weiterhin viele Wege mit dem Rad erledigen werden“, sagt er in einer offiziellen Pressemitteilung der Stadt.

„Uns motiviert das Stadtradeln-Ergebnis zusätzlich, weiter intensiv an den Zielen der Fahrradhauptstadt Düsseldorf zu arbeiten“, fügt Mobilitätsdezernent Jochen Kral hinzu. „Es ist schön zu sehen, wie viele begeisterte Radlerinnen und Radler es in der Stadt gibt.“

Stadtradeln Düsseldorf 2023: Team der Stadtverwaltung ganz vorne

Mit 139.438 Kilometern radelte das Team der Düsseldorfer Stadtverwaltung ganz vorn mit dabei. Unter der Führung von Teamkapitän Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller stellten im Team „Fahrradhauptstadt Düsseldorf“ 643 Radler in 31 Unterteams eine neue Kilometerbestleistung auf. Zudem vereinte das Stadt-Team zum ersten Mal Ämter und Dienststellen.

Platz zwei ergatterte sich das Team der Ergo-Versicherung mit 115.611 Kilometern. Der dritte Platz ging mit 111.382 Kilometern an die „Henkel Rad-Löwen“. Beide Teams haben sich im Vergleich zum Vorjahr gesteigert und erstmalig die 100.000-Kilometer-Marke überschritten. Auf Platz vier folgt der ADFC-Düsseldorf, auf Platz fünf das Team „Katholisches Düsseldorf“, auf Platz sechs das Geschwister-Scholl-Gymnasium und auf Platz sieben Antenne Düsseldorf. Alle weiteren Ergebnisse lassen sich detailliert unter www.stadtradeln.de/duesseldorf in der Rubrik „Auswertung“ nachlesen.

Stadtradeln Düsseldorf 2023: Siegerehrung erst im September

Die Ehrung der Siegerteams durch Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller findet am Montag, 18. September, im Rahmen der Stadtradeln-Abschlussfeier im Zakk statt. Im zehnten Stadtradeln-Jahr sei mit einigen Überraschungen zu rechnen, kündigt die Stadtradeln-Koordination an. Die Abschlussfeier ist Teil der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September.

Im Vergleich der zurzeit 2770 registrierten Kommunen liegt die Landeshauptstadt bei der Gesamtfahrleistung aktuell auf Platz zehn, in Nordrhein-Westfalen auf Platz sechs. Dennoch bleibt Düsseldorf Stand jetzt bislang die kilometerstärkste Großstadt mit über 500.000 Einwohnern im Bundesland. Da viele Kommunen noch nicht mit dem dreiwöchigen Kilometersammeln angefangen haben oder gerade dabei sind, werden endgültige Ergebnisse erst im Herbst vorliegen.