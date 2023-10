Stadt Düsseldorf erneuert Kugelleuchten auf der Rheinpromenade

Die Kugelleuchten in Düsseldorf auf der Rheinpromenade werden erneuert. Los geht es bereits am Montag, den 16. Oktober, am Burgplatz. Im Rahmen des Projekts „Sicherheit in der Düsseldorf Innenstadt (SiDI)“ werden insgesamt 86 Leuchten erneuert.

Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller erklärt dazu: „Ich freue mich, dass wir mit dem Austausch der Kugelleuchten die Sicherheit – und damit auch die Lebens- und Aufenthaltsqualität – am Rheinufer signifikant erhöhen können. Gleichzeitig fügen sich die neuen Kugelleuchten durch die behutsame, aber attraktive Modernisierung wunderbar in das berühmte Düsseldorfer Stadtbild ein.“

Mehr Spielraum für die Polizei dank neuer Leuchtenköpfe

Seit 1995 existieren die Kugelleuchten bereits. In Zukunft sollen die Leuchten auch die Beleuchtungsstärke im Bedarfsfall erhöhen können. Dafür wurden bereits in der Vergangenheit Erneuerungen vorgenommen. Unter anderem wurden neue Leuchtenköpfe in die Leuchten verbaut. „Der neue Leuchtenkopf greift bewusst die Form der seit Jahrzehnten vertrauten Kugel wieder auf. Anforderungen von Seiten des Naturschutzes zur Reduzierung der Abstrahlung in den Nachthimmel werden dabei ebenfalls erfüllt“, so Mobilitäts- und Umweltdezernent Jochen Kral.

Auch die Polizei zeigt sich von den Modernisierungen angetan. „Dadurch, dass wir in der Lage sind, in gefahrenträchtigen Situationen die Beleuchtung zu erhöhen, schaffen wir ein stärkeres Sicherheitsgefühl bei den Besuchern und holen zugleich Störer und Straftäter aus der ‚Anonymität der Dunkelheit‘. Dies ist für uns ein wichtiger Baustein für die Sicherheit in der Innenstadt“, sagt der Leiter der Polizeiinspektion Düsseldorf-Mitte Thorsten Fleiß.

Als Umbauzeit sind zwei Wochen veranschlagt worden, vorausgesetzt das Wetter spielt entsprechend mit. Insgesamt kostet die Modernisierung die Stadt 170.000 Euro. Der Umbau der Leuchten ist dabei nur ein Teil von einem groß angelegten Beleuchtungskonzept der Stadt.