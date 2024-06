Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagabend in Düsseldorf-Garath. Ein 26-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass seine Einlieferung in eine Klinik erforderlich war. Der Unfall trug sich zu, als der Mann augenscheinlich bei Rotlicht die Straße überquerte und mit einem Personenkraftwagen zusammenstieß. Zur Spurensicherung rückte das Verkehrsunfallaufnahmeteam aus.

Ein 46-jähriger Düsseldorfer war mit seinem Hyundai auf der Frankfurter Straße in Richtung Langenfeld unterwegs. Er bemerkte den aus der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße einbiegenden E-Scooter zu spät und konnte eine Kollision nicht vermeiden. Der junge Mann erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus transportiert werden.

Während der Unfallaufnahme blieb die Frankfurter Straße von 19.30 bis 22 Uhr für den Verkehr gesperrt. Es gibt Anzeichen dafür, dass der E-Scooter-Fahrer möglicherweise alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss stand, weshalb ihm Blutproben entnommen wurden. Die Untersuchung, ob die Ampel für ihn zum Unfallzeitpunkt auf Rot stand, ist Teil der laufenden Ermittlungen.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.