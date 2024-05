Rheinbahn warnt vor Verwirrung an Haltestellen: Bus statt Bahn

Bahnchaos auf der Kaiserswerther Straße: Ab Freitag, 24. Mai, müssen Bahnfahrer auf den Linien U78 und U79 in Düsseldorf mit Wartezeiten rechnen. Wegen Gleisbauarbeiten kommt es zu Einschränkungen und Umleitungen.

Busse statt Bahnen

Auf dem Abschnitt zwischen „ERGO-Platz/Klever Straße“ und „Merkur Spiel-Arena/Messe Nord“ sowie zwischen „Ergo-Platz/Klever Straße“ und „Wittlaer“ fahren Busse statt Bahnen. Die Ersatzbusse halten in der Regel an den Stadtbahn-Haltestellen oder an einer Ersatzhaltestelle am rechten Rand der Fahrbahn.

Achtung: Die Haltestellen „Reeser Platz“ in Richtung Messe und Duisburg werden auf die Kaiserswerther Straße, vor die Hausnummer 293, verlegt. Die Haltestelle „Reeser Platz“ in Richtung Düsseldorf Hauptbahnhof wird auf die Kaiserswerther Straße, vor die Hausnummer 296, verlegt.

Umleitungen für Buslinien

Die Buslinien SB52 und 760 fahren in Richtung Nordpark/Aquazoo und Ratingen ab der Haltestelle „Freiligrathplatz, Steig 7“ eine Umleitung. Alle Haltestellen werden bedient.

Wegen Fortuna-Regelationsspiel: Verwirrung an den Haltestellen möglich

Aufgrund der drei Phasen der Bauarbeiten wurden die Aushänge an den Haltestellen vor mehreren Wochen erstellt, als der Termin des Fortuna-Relegationsspiels noch nicht feststand. Daher steht dort teilweise noch Dienstag, 28. Mai, 4 Uhr, als Enddatum. Die Bauarbeiten sind jedoch wegen des Relegationsspiels auf Montag, 27. Mai, 4 Uhr, verkürzt, schreibt das Unternehmen. Hinweise an den elektronischen Anzeigen und Durchsagen in den Bahnen und Bussen informieren die Fahrgäste über die Änderungen.

Alle Änderungen sind in der Fahrplanauskunft und in der Rheinbahn-App hinterlegt. Auskunft gibt es auch unter der „Schlauen Nummer“ 0800 6504030 (gebührenfrei).

