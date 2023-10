Rheinalleetunnel in Düsseldorf: Erneut Sperrungen ab dem 16. Oktober

Der Rheinalleetunnel wird mal wieder gesperrt. Wieder werden nachts die Tore geschlossen, damit der Verkehr über Tag nicht zu sehr leidet. Los geht es Montagabend, den 16. Oktober. Die Arbeiten sollen bis Freitagmorgen, den 20. Oktober, andauern.

In diesem Zeitraum werden im Rheinalleetunnel Wartungs-, Kontroll-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten an technischen Einrichtungen durchgeführt. In beiden Fahrtrichtungen wird der Tunnel in der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens dicht gemacht. Bis Freitagmorgen sollen die Arbeiten dann abgeschlossen sein.

Umleitungen werden eingerichtet. Wer in Richtung Neuss unterwegs ist, muss über die Düsseldorfer Straße, auf die Pariser Straße, nach rechts in die Krefelder Straße, dann nach links in die Böhlerstraße und nach rechts in die Neusser Straße zur Anschlussstelle Büderich. Wer von Neuss aus kommt, der wird über die Brüsseler Straße geschickt.