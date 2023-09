Rhein Fire heute im Düsseldorfer Rathaus: Große Ehrung nach Sieg in der ELF

Am Sonntag (24. September) hatte Rhein Fire allen Grund zum Feiern: In der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena gewann die Düsseldorfer Football-Mannschaft mit einem 53:34 gegen den Konkurrenten Stuttgart Surge und sicherte sich damit den Sieg über die Meisterschaft in der European League of Football (ELF). Das Finale war der Höhepunkt einer perfekten Saison. Im 14. Spiel des Jahres 2023 feierte das Team von Cheftrainer Jim Tomsula den 14. Sieg im Championship Game.

Rhein Fire wird daher am heutigen Donnerstag (28. September) von Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller gegen 18.15 Uhr mit einem Rathaus-Empfang in Düsseldorf für den herausragenden Erfolg geehrt.

Im Jan-Wellem-Saal des Rathauses wird sich die Mannschaft dabei in das Goldene Buch der Landeshauptstadt eintragen und gegen 18.30 Uhr den ELF-Pokal auf dem Rathausbalkon präsentieren. Fans von Rhein Fire sind herzlich eingeladen, den Erfolg der Saison auf dem Marktplatz mitzufeiern.

