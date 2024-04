Räuberischer Diebstahl in Düsseldorf: Brüderpaar festgenommen

Ein Brüderpaar ist am Dienstagnachmittag in Düsseldorf in Polizeigewahrsam genommen worden. Die beiden 15-jährigen Jugendlichen wurden am 23. April um 15.35 Uhr nach einer gescheiterten Flucht festgenommen, die auf einen Ladendiebstahl folgte, bei dem sie einen Ladendetektiv leicht verletzten. Die Tat ereignete sich in einem Kaufhaus an der renommierten Königsallee, wo das Brüderpaar beim Entfernen von Diebstahlsicherungen an Parfümflaschen beobachtet wurde.

Die Jugendlichen, die ihre Beute in einer Plastiktüte versteckt hatten, wurden beim Verlassen des Kassenbereichs von Ladendetektiven gestellt. Der Versuch zu fliehen eskalierte in einer körperlichen Auseinandersetzung, in der die Detektive Schläge und Tritte abbekamen. Die Festnahme der Brüder erfolgte unter erheblichem Kraftaufwand und endete im Detektivbüro des Kaufhauses.

Marokkanische Brüder waren bereits polizeibekannt

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen kam zudem heraus, dass die beiden Verdächtigen bereits in der Vergangenheit auffällig geworden waren. Ein Ladendetektiv identifizierte sie als diejenigen, die am vergangenen Samstag in einer anderen Filiale in Oberhausen einen Diebstahl begangen hatten, jedoch entkommen konnten. Bei ihrer Festnahme führten die Jugendlichen gestohlene Kleidungsstücke mit sich.

Das polizeibekannte Brüderpaar marokkanischer Staatsbürgerschaft steht nun im Verdacht des räuberischen Diebstahls. Sie müssen sich für ihre Taten vor den zuständigen Behörden verantworten.

