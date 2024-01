Pilotprojekt in Düsseldorf: Stadt plant Tempolimit für E-Scooter

In Düsseldorf könnte es zu einem Tempolimit der anderen Art kommen – und zwar für E-Scooter-Fahrer in der Altstadt. So geht aus den Unterlagen des Ordnungs- und Verkehrsausschusses hervor, dass geprüft werden soll, ob mit einer solchen Zone, in der das Tempo automatisch gedrosselt wird, ein besseres Miteinander der Verkehrsteilnehmer geschaffen werden kann.

Die Stadt wird sich in ihrer nächsten Sitzung am Mittwoch (17. Januar) unter dem Tagesordnungspunkt „Ausbau der Steuerungsinstrumente Zweirad-Sharing“ unter anderem mit diesem Thema beschäftigen. Dann wird auch die Entscheidung getroffen, ob der Vorschlag umgesetzt wird.

Düsseldorf könnte Vorreiter in Sachen Tempolimit für E-Scooter werden

Dabei ist Düsseldorf nicht die erste Stadt, die eine „Slow Speeding Zone“ bekommen könnte. In anderen EU-Ländern werden die geschwindigkeitsbegrenzten Zonen bereits mittels Geofencing erfolgreich umgesetzt, so die Stadtverwaltung. Bei Geofencing handelt es sich um die automatische Anpassung der Geschwindigkeit beim Durchqueren digitaler Grenzen, zum Beispiel in Fußgängerzonen und Grünanlagen. Vor allem der Fußgängerverkehr kann durch diese Methode in den entsprechenden Bereichen gut geschützt werden.

Im Gegensatz zu EU-Staaten, in denen das Verfahren bereits zum Einsatz kommt, ist die Gesetzeslage in Deutschland noch nicht so weit, dass Kommunen darauf zurückgreifen können. Die Düsseldorfer Verwaltung möchte daher eine Ausnahmeregelung beantragen. „Die Landeshauptstadt Düsseldorf wird auf die relevanten Akteure beim Landes- und beim Bundesverkehrsministerium zugehen, um einen solchen Verkehrsversuch in Düsseldorf zu initiieren“, heißt es dazu in den Ausschussunterlagen.

Sollte die „Slow Speeding Zone“ in der Altstadt eingeführt werden, wäre Düsseldorf die erste Stadt Deutschlands mit einer solchen tempogedrosselten Zone. Genauere Infos, beispielsweise bei welchen Geschwindigkeiten das Tempo ausgebremst oder wo genau der Bereich installiert werden soll, sind noch offen und sollen im weiteren Verlauf des Pilotprojekts mit den Akteuren abgestimmt werden.