MTV Music Week: Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys in der Nachtresidenz – alle Fotos

Was für eine Nacht! "Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys" haben die Düsseldorfer Nachtresidenz komplett für sich erobert. Wir zeigen die Fotos. Foto: Erkoç Koçoğlu/Nachtresidenz Fresher wird's nicht! Auf der Bühne gaben "Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys" im Rahmen der "MTV Music Week" Vollgas und lieferten eine unglaubliche Show ab. Foto: Erkoç Koçoğlu/Nachtresidenz Nachtresidenz-Geschäftsführer Marcel Oelbracht war ebenfalls sichtbar begeistert. Foto: Erkoç Koçoğlu/Nachtresidenz Auch die zahlreichen Fans stießen gemeinsam auf den famosen Abend an. Foto: Erkoç Koçoğlu/Nachtresidenz Wir zeigen euch alle Foto-Highlights aus der Nachtresidenz am 10. November 2022. Viel Spaß! Was für ein Auftritt, was für eine Nacht: Von diesem Gig von „Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys“ in der Nachtresidenz werden viele Gäste noch ihren Kindern erzählen! Mit Musica im Herzen und Spritzigem im Glas taumelten die Nachtschwärmer im Kuppelsaal freudig im Schlagerstrudel dem Wochenende entgegen. Buon divertimento, a dopo und ci vediamo!

Mit diesem Auftritt war es das übrigens noch immer nicht für die Resi: die MTV Music Week gibt weiter Vollgas und feiert bereits am 11.11. die großartige „MTV EMAs Best German Act Aftershow Party feat. Snapback Clubshow“. Der perfekte Start ins Wochenende und ein weiterer großer Schritt in Richtung MTV EMAs, die am Sonntag im PSD Bank Dome verliehen werden.

