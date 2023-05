MTV EMAs 2022 in Düsseldorf als „Event des Jahres“ ausgezeichnet

Am 13. November 2022 wurden die MTV EMAs erstmals in Düsseldorf im PSD Bank Dome vergeben. Es ist bereits das sechste Mal, dass die Veranstaltung in Deutschland stattfindet, doch diesmal schien das Mega-Event besonders gefallen zu haben. Denn das Ticketverkaufsunternehmen Ticketmaster ließ Fans online über ihre Lieblingsevents des vergangenen Jahres abstimmen.

Als „Event des Jahres“ kürten die deutschen Fans die MTV EMAs 2022 in Düsseldorf. Bei der spektakulären Award-Show im PSD Bank Dome, moderiert von Rita Ora und Taika Waititi, wurden Live-Performances von internationalen Chartstürmern wie Taylor Swift, David Guetta, Ava Max und Bebe Rexha präsentiert.

MTV EMAs 2022 in Düsseldorf zum „Event des Jahres“ gekürt

Die EMAs in Düsseldorf wurden live auf MTV in mehr als 150 Ländern sowie auf Streamingdiensten übertragen. „Eine Veranstaltung wie die MTV EMAs ausrichten – so eine Chance bekommt man wahrscheinlich nur einmal im Leben“, sagt Daniela Stork, Executive Director Booking und Ticketing D.LIVE.

Sebastian Kahlich, Senior Director Sales und Marketing Central Europe, findet: „Wir freuen uns sehr, dass wir diese Partnerschaft mit MTV zum größten Musik-Event des letzten Jahres hatten. Durch die gelernte tolle Zusammenarbeit mit den D.LIVE-Kollegen, konnten wir dabei unterstützen, die EMAs in Düsseldorf zu einem unvergleichlichen Event für alle Beteiligten zu machen.“

Lee Sears, leitende Vizepräsidentin und General Manager Digital, Ad Sales, Integrated Marketing und Events des MTV-Mutterkonzerns Paramount, fügt hinzu: „Die MTV EMAs sind nach wie vor eines unserer größten globalen Live-Musik-Events – und die Zusammenarbeit mit Partnern wie D.LIVE ist einer der Schlüssel zum ungebrochenen Erfolg. Wir freuen uns, dass all die harte Arbeit, die im letzten Jahr in Düsseldorf zu einer riesigen Show geführt hat, auch auf nationaler Ebene in Deutschland anerkannt wird.“