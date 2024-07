Warnung vor Betrug an Geldautomaten in Düsseldorf

Die Düsseldorfer Polizei hat eine Warnung bezüglich einer neuen Betrugsmethode an Geldautomaten herausgegeben. In dieser Woche wurden mehrere Fälle von manipulierten Geldautomaten im Stadtgebiet Düsseldorf gemeldet. Betroffene berichteten, dass ihre EC-Karten während der Benutzung scheinbar vom Automaten eingezogen wurden. Zusätzlich wurden dabei knackende Geräusche wahrgenommen und eine Fehlermeldung auf dem Display angezeigt, die besagte: „Dieser Geldautomat ist gleich wieder für Sie servicebereit“.

Die Betroffenen nahmen an, dass der Karteneinzug durch das Gerät verursacht wurde. Unbekannte Täter nutzten diesen Moment, entwendeten die Karten aus den Automaten und setzten sie später unrechtmäßig ein. Die Ermittlungen, ob dabei auch die PIN-Nummern ausgespäht wurden, dauern an. Die Polizei empfiehlt, bei Auffälligkeiten an Geldautomaten diese nicht zu nutzen und umgehend die Polizei zu informieren.

Wenn Ihre Karte eingezogen wird und der Automat eine Störung anzeigt, sollten Sie den Ort nicht verlassen. Es wird geraten, sofort einen Bankmitarbeiter oder die Polizei zu kontaktieren. Außerdem wird dazu aufgerufen, während Transaktionen besonders wachsam zu sein und darauf zu achten, dass niemand die PIN einsehen kann.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.