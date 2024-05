Düsseldorf: Männer verfrachten gestohlene Autos in Übersee-Container

Drei gestohlene Pkw hätten beinahe Deutschland verlassen. Zwei Männer versuchten am Donnerstagabend, die Fahrzeuge in einem Überseecontainer aus Düsseldorf zu schmuggeln, wurden jedoch von der Polizei festgenommen. Die Tat ereignete sich gegen 20.30 Uhr in Oberkassel auf einem Industriegelände an der Hansaallee. Die beiden Tatverdächtigen, ein 37-jähriger Mann aus Benin und ein 22-jähriger Mann unbekannter Staatsangehörigkeit, öffneten gerade den Container, als die Ermittler eingriffen. Die Autos, die zuvor in Frankreich entwendet wurden, sollten offensichtlich ins Ausland transportiert werden.

Die Festnahme erfolgte durch aufmerksame Beamte der Düsseldorfer Polizei, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Der Zugriff verhinderte, dass die gestohlenen Pkw endgültig von der Bildfläche verschwanden. Die Festgenommenen sollen noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden, während die Ermittlungen weiterhin andauern.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.