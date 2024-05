In der Nacht zum Freitag wurden zwei Männer in der Stadtmitte von drei unbekannten Tätern überfallen und unter Schusswaffendrohung ausgeraubt. Die Opfer gingen gegen 0.45 Uhr die Graf-Adolf-Straße entlang, als sie beim Überqueren der Straße unvermittelt von den Angreifern attackiert wurden. Einer der Männer wurde zu Boden gestoßen und mit einer Pistole bedroht, während die Täter ihnen eine rote und eine schwarze Reisetasche entrissen. Trotz sofortiger Fahndung entkamen die Räuber über die Karl-Rudolf-Straße in Richtung Corneliusstraße.

Die Polizei hat eine detaillierte Beschreibung der Verdächtigen veröffentlicht. Der erste Täter wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt beschrieben, zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß mit dunklen Haaren und Bart sowie einer kräftigen Statur, bekleidet mit einer dunklen Jacke und dunkelblauer Jeans. Seine Komplizen, die eine dickliche Statur aufweisen und dunkel gekleidet waren, trugen schwarze Tücher um den Kopf.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder den flüchtigen Tätern machen können, sollten sich umgehend mit dem Kriminalkommissariat 13 in Verbindung setzen.

