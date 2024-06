"TV Total Autoball EM" 2024 in Düsseldorf - alle Teilnehmer & Promis

Schon 14 Jahre ist es her, dass die deutsche Nationalmannschaft zuletzt den Titel bei der Fußball-Europameisterschaft holte. Sebastian Pufpaff will diese Durststrecke nun endlich beenden – und zwar auf seine ganz eigene Art und Weise. Mit dem Auto will er den Pokal zurück nach Deutschland holen. Prosieben zeigt am Samstag, 8. Juni, die „TV Total Autoball EM 2024“ live aus dem PSD Bank Dome in Düsseldorf.

Prominente Unterstützung bei der „Autoball EM“ in Düsseldorf

In der „TV Total Autoball EM 2024“ treten prominente Teams unter anderem aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in Wettkämpfen gegeneinander an.

Diese Promis gehen bei der Autoball-EM 2024 ins Rennen:

Sebastian Puffpaff (Deutschland)

Joey Kelly (Irland)

Alisha Lehmann (Schweiz)

Menderes Bagci (Türkei)

Cosimo Citiolo (Italien)

Nathan Evans (Schottland)

Panagiota Petridou (Griechenland)

Bastiaan Ragas (Niederlande)

Doch das sind laut Prosieben noch nicht alle, denn neben Deutschland nehmen „mindestens sieben Nationen“ teil. Bereits mit von der Partie waren unter anderem Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf, Mick Schumacher und Sophia Thomalla.

Neben den actionreichen Spielen auf dem Feld sorgen auch Live-Auftritte und Überraschungen für Unterhaltung. Tickets für das Event sind online ab 20 Euro zu haben.

Somit holt Prosieben die EM noch vor dem Start der eigentlichen Fußball-EM 2024 in die Landeshauptstadt. Denn während der Europameisterschaft finden auch mehrere Spiele in Düsseldorf statt.

