Kürzer-Zelt auf der Rheinkirmes Düsseldorf am Freitag, 21. Juli – alle Fotos

Lag es an Padman hinter den Decks? Am bevorstehenden Feuerwerk? Am Start ins Wochenende? Oder doch am kühlen Kürzer-Alt? Egal was die Gründe sein mögen – dieser Abend im Kürzer-Zelt auf der Rheinkirmes war einfach genial und wird für alle Zeiten ins Buch der Kirmes-Partys eingehen. Wir zeigen die Bilder.

>> Rheinkirmes Düsseldorf 2023: Termin, Fahrgeschäfte, Partys, Bierzelte – die Infos <<

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<