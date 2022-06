Rheinkirmes lockt mit einer Weltpremiere und neuen Fahrgeschäften

Am 15. Juli startet die Rheinkirmes nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder in Düsseldorf. Dabei haben die Veranstalter bereits viele Neuheiten angekündigt. So wird es neue Fahrgeschäfte und auch neue kulinarische Köstlichkeiten zu entdecken geben.

Doch lediglich bei den Fahrgeschäften wurden die Veranstalter konkreter. So soll es mit „Escape – Flight of Fear“ sogar eine Weltpremiere auf der Rheinkirmes geben. Dabei handelt es sich um ein Fahrgeschäft mit vielen Drehungen und schnellen Richtungswechseln.

Weitere Neuheiten sind etwa der „Bayern Tower“, ein Kettenkarussel in bis zu 90 Meter Höhe, „Dr. Archibald“, einem Virtual-Reality-Fahrgeschäft und der „Gladiator“, einem Fahrgeschäft ebenfalls in luftiger Höhe. Für Kinder gibt es mit dem „Hotel Edelweiss“ ein neues Laufgeschäft.

Bis zum 24. Juli haben die Gäste dann Zeit, die Neuheiten auszuprobieren. Der St. Sebastianus Schützenverein, Ausrichter der Rheinkirmes, rechnet mit bis zu 4,5 Millionen Gästen.

Das könnte dich ebenfalls interessieren: