Kirmes in Düsseldorf

„Der letzte Schrei“ rockt das Schlüssel Zelt auf der Rheinkirmes: Alle Fotos vom Samstag, 22. Juli

23. Juli 2023

Wer zuletzt schreit, schreit am lautesten: Beim Auftritt der Kultband "Der letzte Schrei" im Schlüssel Zelt blieb am Samstag kein Fuß am Boden. Wir liefern die Bilder des Abends.