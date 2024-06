Katze von Balkon gestoßen: Rentnerin muss 450 Euro Strafe zahlen

Eine 69-jährige Rentnerin aus Düsseldorf muss 450 Euro Strafe zahlen, weil sie eine Katze von ihrem Balkon gestoßen und das Tier dadurch getötet hat. Am Donnerstag erschien die Angeklagte nicht zu ihrem Gerichtsprozess, weshalb ein Richter in ihrer Abwesenheit einen Strafbefehl in Höhe von 450 Euro wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erließ.