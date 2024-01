>> Karneval in Düsseldorf 2024: Prinzenpaar zieht durch vier Schulen der Stadt <<

Kinder- und Jugend Umzug in Düsseldorf: Zugverlauf am Samstag, 10. Februar 2024

Beim großen Kinder- und Jugendumzu beweisen die jungen Jecken, dass sie nicht nur auf Kamelle aus sind, sondern mindestens ebenso gut feiern können. Der Lauf durch die Düsseldorfer Innenstadt ist ein Pflichttermin für alle Familien und startet am Karneval-Samstag vom Görres-Gymnasium auf der Königsallee ab 14 Uhr in Richtung Carlstadt. Anschließend geht es zum großen Finale am Burgplatz.

Die Veranstalter freuen sich, dass auch in diesem Jahr wieder insgesamt 35 Schulen, Kitas und Vereine mit an Bord sind. Das schreit nach einem kräftigen Helau!

Abgesagt: Kinderkarneval der Prinzengarde im Henkel-Saal

Leider abgesagt werden musste der beliebte Kinderkarneval der Prinzengarde am Sonntag, dem 14. Januar 2024. Ursprünglich sollte die Veranstaltung im Henkel-Saal auf der Ratinger Straße stattfinden, musste aufgrund des Betreiberwechsels im benachbarten Schlösser Quartier Bohème aber letztendlich aufgrund „fehlender Planungssicherheit“ aufgegeben werden (via Prinzengarde Düsseldorf).

Wer bereits Tickets für das Event hat, wird immerhin vertröstet: Alle Karten behalten ihre Gültigkeit für den Kinderkarneval 2025. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!

Kinderkarneval in Düsseldorf 2024: Das passende Karnevalskostüm fürs Kind finden

Ob nun der Kinderfasching im Sportverein oder die Faschingsfeier in der Kita: Verkleidungen gehören oft dazu. Doch die Kostümwahl ist manchmal gar nicht so leicht. Um unnötigen Stress bei der Auswahl des Karnevalskostüms zu vermeiden, empfiehlt Familienberaterin Kira Liebmann Eltern vor allem eines: nicht unvorbereitet einkaufen gehen.

„Kinder sind natürlich sehr impulsgesteuert“, sagt sie. „Und je kleiner sie sind, umso weniger können sie ihre Impulse kontrollieren.“ Eine große Auswahl bunter Stücke im Laden bedeutet für sie deshalb vor allem eines: Überforderung. Und womöglich eine Wahl, die wenige Zeit später schon nicht mehr allzu beliebt ist.

Liebmann rät deshalb, zunächst zu Hause und ohne Ablenkung mit den Kindern zu besprechen, als was sie denn gerne zur Feier gehen würden – und wie die Figur konkret aussehen soll. Am besten hat man selbst auch vorher schon ein wenig recherchiert und kann Vorschläge machen, falls dem Kind nichts einfällt. „Und dann kann man sich in Ruhe überlegen, was man selbst basteln kann und was man vielleicht einkaufen muss.“

Und was ist, wenn der Kostümwunsch des Kindes so gar nicht den eigenen Vorstellungen entspricht? Dann rät Liebmann, gut abzuwägen: Was sind eigentlich die genauen Gründe für die eigene Ablehnung? „Bin ich zum Beispiel ein absoluter Gegner von Schusswaffen und möchte nicht, dass mein Kind mit Spielzeugschusswaffen hantiert, dann kann es aber vielleicht trotzdem als Cowboy gehen, nur eben ohne die Pistole“, sagt sie.

Nachhaken kann man zudem, was genau dem Kind am Kostüm gefällt – und anhand dessen Kompromisse suchen. „Ich finde es aber wichtig, dass Eltern ihre Grenzen dann auch ganz klar setzen und sagen, aus welchen Gründen sie das Kostüm nicht möchten.“ Anders sieht die Sache aus, wenn es konkrete Vorgaben gibt, etwa von Kita oder Schule. „Dann ist es ganz wichtig, dass die Eltern dem Kind erklären, dass es sich an diese Regeln einfach halten muss“, sagt Liebmann. Und dass sie den Fokus stattdessen auf die vielen anderen Verkleidungsmöglichkeiten lenkten, die es gibt. „Hier hängt sehr viel von uns Eltern ab. Wenn wir uns für ein Kostüm anderweitig begeistern, dann können wir auch die Kinder besser mitreißen.“