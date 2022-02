Karneval in Düsseldorf

Karneval in Düsseldorf: Freitags in der Elephant Bar

26. Februar 2022

Auch in der Elephant Bar kam an diesem Abend niemand um den Düsseldorfer Karneval herum. Zahlreiche Gäste hatten sich besonders in Schale geschmissen und glänzten mit tollen Kostümen und bester Stimmung. Wir zeigen die Fotos.