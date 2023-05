Die 29. schauinsland-reisen Jazz Rally: Diese Highlights aus Jazz, Swing, Funk und Soul erwarten euch!

Nach der „Corona-Comeback-Rally“ im Juni 2022 ist das beliebte Festival nun wieder deutlich angewachsen. Insgesamt werden 63 Konzerte auf 19 Bühnen und an zahlreichen Spielorten in der Düsseldorfer Innenstadt die Musikfans begeistern. Main-Act sind 2023 die legendären Culcha Candela, aber auch viele nationale und internationale Musik- und Jazz-Größen sind im Line-Up dabei. Deutlich mehr als die Hälfte der Konzerte findet unter freiem Himmel statt und ist damit kostenlos für alle Musik-Fans. Qualitativ haben die Macher der Rally einen echten Booster verpasst. Und auch konzeptionell gibt es einige Verbesserungen.

Musikalische Highlights des Festivals

Das diesjährige Programm bietet einen Mix aus internationalen, nationalen und lokalen Künstlern sowie etablierten Bands auf der einen und spannenden Newcomern auf der anderen Seite. Zu den Highlights zählen in diesem Jahr die Auftritte der legendären Hip-Hop-, Reggae- und Latin-Band Culcha Candela, der hochkarätig besetzten Wolfgang Haffner & Allstar Band – u.a. mit Spitzenposaunist Nils Landgren –, der Funk- und Jazz-Legende Fred Wesley („We Gonna Have A House Party“), des französischen Jazztrompeters Erik Truffaz, der atemberaubenden Bombast-Musiker von Kid Creole & The Coconuts, der furiosen Jazzrausch Bigband, des Singer-Songwriters Charles Pasi, des herausragenden polnischen Anna Maria Jopek Quartets oder von Señor Coconut, der mit Kraftwerk-Klassikern im Latino-Style für Furore sorgt. Zudem bietet das Festival mit dem Sparda Jazz Award auch dem musikalischen Nachwuchs wieder eine große Bühne. Die 2023er Gewinnerband Searching for Home hatte die höchste Punktzahl, die die Rally-Jury je vergeben hat! Alle Acts der Jazz Rally findet ihr hier im Überblick.

Natürlich bietet dieses beliebte Festival noch viele weitere spannende Angebote, beispielsweise Jazz in einer historischen Rheinbahn oder die kulinarische Reise durch sieben Metropolen der Musik beim Jazz Brunch im Kö59 by Björn Freitag oder einen weiteren Jazz Brunch im b’mine Hotel, beides mit Live-Musik. Selbstverständlich gelten alle Eintrittskarten auch 2023 als Fahrscheine im gesamten VRR-Gebiet. Auf der schauinsland-reisen Jazz Rally ist für jeden Jazz-Geschmack etwas dabei!

Konzeptionelle Neuerungen beleben die Rally

NEU: Die Jazz Rally geht mit der Zeit: Ab sofort ist die Rheinterrasse am Joseph-Beuys-Ufer der Hotspot des Festivals. Der Umzug vom Burgplatz bringt viele Vorteile mit sich, er macht die Rally noch attraktiver, flexibler und nachhaltiger.

NEU: Musik kommt in die Stadt – die Marchingbands der „Streets of Sound“! Jazz, Funk und Soul für alle! Spontane Rhythmen und Straßen voller Musik: Am Rally-Wochenende werden stimmungsvolle Marchingbands durch die City ziehen, dabei die Menschen mal hier, mal da begeistern – und das kostenlos.

NEU: Take 2 – Save 8! Die Rally-Starter-Pakete: Mehr Jazz, Funk und Soul hören und dabei Geld sparen. Mit diesen neuen Rally-Paketen sichern sich Musikfans bis zu acht Euro Preisvorteil im Gegensatz zum Einzelkauf (hier kommt ihr zum Ticketshop).

Ein Festival von der Größe der Jazz Rally ist nur möglich dank starker Partner. Namensgeber ist seit vielen Jahren schauinsland-reisen. Veranstalter des Festivals ist die Destination Düsseldorf, eine Vereinigung von mittlerweile rund 150 Unternehmen aus der Region. Sie veranstaltet wenige Wochen nach der Rally auch das Düsseldorfer Frankreichfest (30. Juni bis 2. Juli). Geschäftsführer Thomas Kötter: „Wir freuen uns auf die Musikliebhaber aus Nah und Fern, die Pfingsten wieder in die Stadt strömen. Das Line-up der Rally ist richtig, richtig cool. Nach dem erfolgreichen Neustart im vergangenen Jahr machen wir qualitativ wie quantitativ einen großen Schritt in Richtung Zukunft!“

Infos und Tickets: www.duesseldorfer-jazzrally.de