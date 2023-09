Düsseldorf

Invictus Games enden heute: Harry und Meghan reisen ab

16. September 2023

Eine Woche war Düsseldorf im Harry-und-Meghan-Fieber, jetzt sind die Invictus Games des britischen Prinzen auch schon wieder vorbei. Am Abend ist noch die Abschlusszeremonie mit hohem Besuch.

Britain's Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex arrive at a sitting volleyball match during the Invictus Games in Duesseldorf, Germany, Friday, Sept. 15, 2023. Harry, who celebrates his birthday today, founded the Invictus Games to aid the rehabilitation of service members and veterans by giving them the challenge of competing in sports events similar to the Paralympics. (AP Photo/Martin Meissner)