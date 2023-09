Düsseldorf

Invictus Games 2023: Protestaktion bei Prinz Harrys Besuch im Düsseldorfer Rathaus geplant

8. September 2023

Am morgigen Samstag starten die Invictus Games 2023 in Düsseldorf. Vor der großen Eröffnungsfeier dürfte Gründer und Initiator Prinz Harry jedoch erst einmal Gegenwind aushalten müssen.

Prinz Harry wird demnächst auch zu Gast in der ZDF-Sendung "das aktuelle sportstudio" sein. Anlass für den Auftritt am 9. September sind die Invictus Games in Düsseldorf. Foto: Fabian Strauch/dpa